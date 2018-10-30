2018-10-30T12:40:53+03:00
Общество

В Туле прошел траурный митинг в память о жертвах репрессий

Юлия КУДЫМОВА
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Траурное мероприятие состоялось у памятного знака «Жертвам репрессий» сегодня, 30 октября.

В 10.00 у памятного знака «Жертвам репрессий» в сквере на пересечении улицы Федора Смирнова и Красноармейского проспекта началась панихида по всем тулякам, которые безвинно пострадали от тоталитарного режима.

Нетерпимость к инакомыслию привела к массовым репрессиям. В итоге – миллионы загубленных жизней по всей стране. Почти десять тысяч человек из этого списка – жители нашего региона.

В ходе митинга присутствующие выразили надежду, что подобного больше не повторится в нашей стране, для этого должно быть сделано все возможное.

После панихиды и митинга туляки возложили цветы к памятному знаку «Жертвам репрессий».

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