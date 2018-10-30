Жителя Тульской области убило током на приусадебном участке

СЕГОДНЯ 11:53 2018-10-30T11:54:56+03:00

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В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины.

Как выяснилось, вечером 28 октября 2018 года на приусадебном участке одного из домовпо улице Южной в деревне Митино Заокского района нашли тело 48-летнего мужчины. Видимых признаков насильственной смерти на трупе не было.

Оказалось, что погибший, в ходе работ на своем приусадебном участке, попытался переместить металлические строительные леса. В процессе он верхней частью лесов зацепил проходящие над участком провода линии электропередач. В результате мужчина был поражен электрическом током. Смерть его наступила на месте.

- Следователями проводится весь комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области. - По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.