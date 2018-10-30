Стелу «Тула – город-герой» в Заречье теперь подсвечивают 4885 лампочек
Об этом сообщили в администрации города Тулы
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Ко Дню города 2018 года на въезде в город, у Красных ворот в Зареченском округе, установили стелу «Тула — город-герой».
Теперь специалисты выполнили подсветку объекта. 4885 светодиодов диаметром 8 мм каждый озаряют конструкцию.
Отметим, что высота стелы составляет 11, 5 метра, длина – 11 метров.
Основа – металлический прокат с антикоррозийным покрытием, обшит алюминиевым композитом.