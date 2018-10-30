2018-10-30T14:02:06+03:00
Общество

Тульских автомобилистов предупреждают об ухудшении погодных условий

Виктория ЯКУШИНА
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Госавтоинспекция Тульской области предупреждает участников дорожного движения об ухудшении погодных условий.

Из-за понижения температуры и выпадения снега УГИБДД категорически не рекомендует выезжать на летней или изношенной резине, подвергая опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.

При таких погодных условиях водителям следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Особую осторожность следует проявить на участках дорог находящихся вне населенных пунктов.

Дорожную ситуацию необходимо держать под контролем: просматривать дорогу далеко вперед, выбрать для движения минимально возможную скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего транспортного средства.

Более внимательными водителям необходимо быть в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Начинающие водители нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погодных условий, так как не обладают нужными навыками управления автомобилем в сложных дорожных ситуациях.

Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны при переходе проезжей части, переходите только в установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге светоотражающими элементами, особенно в тёмное время суток.

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