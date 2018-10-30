Где 30 октября в Туле не будет воды
Изменить размер текста:
30 октября 2018 года, с 11:00 до окончания работ в Туле будет прекращена подача холодной воды по адресам: п. Рождественский, ул. Московская, ул. Фёдорова, ул. Октябрьская, ул. 40 лет Октября.
Кроме того, с 9:30 до окончания работ:
ул. Сойфера д.д. 7, 9, ул. Красноармейский проспект д.8.
С 10:00 и до окончания работ:
в поселке Ленинский – 1.
С 10:30 до окончания работ:
ул. Бондаренко д.д. 19, 23, 25.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.