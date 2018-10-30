В День памяти жертв политических репрессий к жителям обратились руководители Тулы

СЕГОДНЯ 09:27 2018-10-30T09:27:52+03:00

Изменить размер текста: A A

К тулякам обратились мэр города Тулы Юрий Цкипури и глава администрации города Тулы Евгений Авилов.

В их послании жителям сказано:

«30 октября мы вспоминаем трагические страницы истории нашего государства, когда нетерпимость к инакомыслию, к отличным от системы политическим взглядам привели к массовым репрессиям. Итог – миллионы загубленных жизней по всей стране. Почти десять тысяч человек из этого списка – жители нашего региона.

Мы вспоминаем земляков, обвиненных несправедливо и прошедших лагеря, ссылки. Их нельзя забывать, ведь забыть – значит предать забвению память о людях, которые не побоялись встать на пути тоталитарного режима. И хотя много лет спустя честные имена политических репрессированных были восстановлены, наша задача и будущего поколения подобного больше не допускать.

Мир меняется. Сегодня в нашей стране делается упор на развитие демократических институтов, многопартийность, укрепление законности. Только в таких условиях возможно гармоничное развитие страны, общества.

В этот день мы желаем всем тулякам добра, мира, свободы и уверенности в завтрашнем дне!»