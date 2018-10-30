В Тульской области горящий дом тушили восемь пожарных

СЕГОДНЯ 08:59 2018-10-30T09:01:27+03:00

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29 октября в Богородицке на ул. 1 -й Привокзальный проезд загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:32.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 6 минут.

В результате происшествия пострадал человек. Закоптились стены и потолок по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось восемь человек и две единицы техники.