В Тульской области горящий дом тушили восемь пожарных
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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29 октября в Богородицке на ул. 1 -й Привокзальный проезд загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:32.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 6 минут.
В результате происшествия пострадал человек. Закоптились стены и потолок по всей площади. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось восемь человек и две единицы техники.