На трассе в Тульской области не поделили дорогу маршрутка и рейсовый автобус
В аварии никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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29 октября на 120 км трассы М-2 "Крым" столкнулись микроавтобус "Форд Транзит" и автобус "Кинг Лонг". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 19:47.
К месту происшествия сразу были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Никто не пострадал.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось три человека личного состава и единица техники.