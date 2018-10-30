На трассе в Тульской области не поделили дорогу маршрутка и рейсовый автобус

СЕГОДНЯ 08:19 2018-10-30T08:19:08+03:00

В аварии никто не пострадал

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29 октября на 120 км трассы М-2 "Крым" столкнулись микроавтобус "Форд Транзит" и автобус "Кинг Лонг". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 19:47.

К месту происшествия сразу были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Никто не пострадал.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось три человека личного состава и единица техники.