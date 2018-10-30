2018-10-30T08:19:08+03:00
Происшествия

На трассе в Тульской области не поделили дорогу маршрутка и рейсовый автобус

В аварии никто не пострадал
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

29 октября на 120 км трассы М-2 "Крым" столкнулись микроавтобус "Форд Транзит" и автобус "Кинг Лонг". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 19:47.

К месту происшествия сразу были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Никто не пострадал.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось три человека личного состава и единица техники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле проверяют качество уборки от снега и наледи
В супермаркеты СПАР начались поставки пельменей и вареников Тульского мясокомбината
Тульских автомобилистов предупреждают об ухудшении погодных условий
Режим работы МФЦ Тульской области 5 ноября 2018 года
Где 30 октября в Туле не будет воды
В День памяти жертв политических репрессий к жителям обратились руководители Тулы
В Богородицком районе опрокинулся "ПАЗик"
На проспекте Ленина в Туле легковушка столкнулась с маршруткой
В Тульской области горящий дом тушили восемь пожарных
На улицы Тулы вышла коммунальная техника
В Тульской области столкнулись фура и две легковушки
Самовольная замена колонки оставила без газа 40 жителей дома по улице Галкина в Туле
Как записаться на прием в маммологический центр в Туле
В Тульском военно-историческом музее состоится встреча с Александром Жаворонковым
«Ростелеком» предложил тулякам расширенные возможности «Умного дома»
В Новомосковск прибыл известный хоккеист Дарюс Каспарайтис