В Тульской области столкнулись фура и две легковушки

СЕГОДНЯ 08:09 2018-10-30T08:09:43+03:00

В ДТП никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

30 октября на 268 км трассы М-4 "Дон" столкнулись фура "Даф" и два легковых автомобиля. Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 06:35.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. В ДТП никто не пострадал.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось три человека личного состава и единица техники.