В Тульской области столкнулись фура и две легковушки
В ДТП никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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30 октября на 268 км трассы М-4 "Дон" столкнулись фура "Даф" и два легковых автомобиля. Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 06:35.
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. В ДТП никто не пострадал.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось три человека личного состава и единица техники.