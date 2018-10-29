Самовольная замена колонки оставила без газа 40 жителей дома по улице Галкина в Туле

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-29T17:00:46+03:00

Житель одной из квартир многоэтажки самовольно устанавливал газовую колонку и перепутал газовый и водопроводный шланги

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В воскресенье, 28 октября 2018 года, в «Тулагоргаз» поступила заявка от жителей дома №36 по улице Галкина в Туле. Туляки пожаловались на отсутствие газа в газовых приборах.

Прибывшие на место специалисты выяснили, что газовая разводка в подъездах №№ 4, 5 залита водой.

Для безопасности газоснабжение было приостановлено. При проведении ремонтных работ газовики слили из газопровода около 30 л воды.

Как оказалось, житель одной из квартир многоэтажки самовольно устанавливал газовую колонку и перепутал газовый и водопроводный шланги.

В настоящее время в квартире виновника газовое оборудование отключено от газа. В доме проводятся работы по восстановлению газоснабжения.

Виновнику инцидента предстоит оплатить проведение аварийно-восстановительных работ и пуск газа. Сумма ущерба составит порядка 20 тысяч рублей.

Газовщики напоминают, что самовольный ремонт и монтаж газового оборудования могут повлечь тяжелые последствия, в том числе и человеческие жертвы.

Работы по подключению бытового газового оборудования, его перемещению, замене, техническому обслуживанию и ремонту должны проводить только специалисты специализированных организаций