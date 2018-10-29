2018-10-29T16:51:28+03:00
Здоровье

Как записаться на прием в маммологический центр в Туле

С 29 октября планируется обеспечить предварительную запись на прием в маммологический центр
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В настоящее время записаться на прием к врачу в маммологический центр в Туле, открывшийся в клинико-диагностическом центре ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница», можно через региональную информационную систему здравоохранения Тульской области (Инфоклинику) и по телефону (4872) 31-80-18.

Онлайн и иные формы записи в маммологический центр до 29 октября т.г. проходят тестовую наладку для максимального удобства и обеспечения доступности для пациентов.

С 29 октября планируется обеспечить предварительную запись на прием в маммологический центр всеми возможными способами. Дополнительные разъяснения 29 октября будут опубликованы на сайтах министерства здравоохранения Тульской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самовольная замена колонки оставила без газа 40 жителей дома по улице Галкина в Туле
В Тульском военно-историческом музее состоится встреча с Александром Жаворонковым
«Ростелеком» предложил тулякам расширенные возможности «Умного дома»
В Новомосковск прибыл известный хоккеист Дарюс Каспарайтис
Двое тульских врачей удостоены звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ»
30 октября передвижной стоматологический комплекс отправится в Плавский район
В Туле проходит реконструкция стелы героям Тульского рабочего полка
Метеопредупреждение: в Тулу идет сильный ветер
В Туле прошел фестиваль «Наука 0+»
Со стихийных свалок Тулы за минувшую неделю вывезли 2062 кубических метра мусора
Телефоны горячих линий по вопросам отопительного сезона
В Туле будут централизованно собирать отработанные автопокрышки
За три дня в Тульской области поймали 45 пьяных водителей
В Тульской области "ВАЗ" врезался в дерево и перевернулся на крышу
В Туле состоится ХII фестиваль национальных культур
В Узловском районе автомобиль выехал в кювет
Под Тулой женщину-пешехода переехали два автомобиля
Вадим ЖЕРЗДЕВ: Виноват, оступился, осознал
Под Тулой в ДТП с "Шевроле Кобальт" погиб девятилетний ребенок
В Туле мужчина попался на краже кошелька из чужого авто
За неделю в Туле произошло 179 ДТП
В Туле почтут память жертв политических репрессий
Двое мужчин пойдут под суд за организацию похищения предпринимателя в Тульской области
Влетевший в ломбард «Шерволе Корвет» выставлен на продажу в Туле