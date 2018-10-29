Как записаться на прием в маммологический центр в Туле

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-29T16:51:28+03:00

С 29 октября планируется обеспечить предварительную запись на прием в маммологический центр

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В настоящее время записаться на прием к врачу в маммологический центр в Туле, открывшийся в клинико-диагностическом центре ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница», можно через региональную информационную систему здравоохранения Тульской области (Инфоклинику) и по телефону (4872) 31-80-18.

Онлайн и иные формы записи в маммологический центр до 29 октября т.г. проходят тестовую наладку для максимального удобства и обеспечения доступности для пациентов.

С 29 октября планируется обеспечить предварительную запись на прием в маммологический центр всеми возможными способами. Дополнительные разъяснения 29 октября будут опубликованы на сайтах министерства здравоохранения Тульской области.