2018-10-29T16:37:30+03:00
Досуг

В Тульском военно-историческом музее состоится встреча с Александром Жаворонковым

Начало встречи в 12:00
Виктория ЯКУШИНА
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30 октября в Тульском военно-историческом музее состоится встреча с Александром Жаворонковым.

Он - сын Героя Советского Союза, первого секретаря Тульского обкома ВКП (б) (1938 – 1943), председателя Тульского городского комитета обороны Василия Гавриловича Жаворонкова (1906 – 1987).

Именно Василий Гаврилович 77 лет назад, осенью 1941 года, когда враг рвался к Москве, возглавил городской комитет обороны.

Город пережил тяжелую осаду, но не сдался и не пропустил врага к столице. Героическая обороны Тулы вошла в историю как одна из ярких и знаменательных страниц в истории Великой Отечественной войны.

На мероприятии состоится торжественная передача в дар музею личных вещей Василия Жаворонкова.

Начало встречи в 12:00

Возрастная категория: 12+

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