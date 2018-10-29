2018-10-29T16:02:36+03:00
Спорт

В Новомосковск прибыл известный хоккеист Дарюс Каспарайтис

Он проведет тренировки на льду с командами Клуба НХК
Виктория ЯКУШИНА
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29 октября 2018 года, в Хоккейный клуб "НХК" города Новомосковска, с пятидневным визитом прибыл Дарюс Каспарайтис — литовско-российский хоккеист, построивший успешную карьеру защитника.

Он успешно выступал за такие команды как "Айлендерс", "Питтсбург", "Колорадо" и "Рейнджерс". В регулярном чемпионате провел 863 матча, набрал 163 очков и 1379 минут штрафа.

Тренеры и хоккеисты «НХК» в рамках его визита получат уникальную возможность перенять опыт легенды мирового хоккея.

Дарюс проведет тренировки на льду с командами Клуба НХК лиги НМХЛ и СХЛ, тренировки на льду и семинар с тренерским составом Клуба, тренировки на льду с командами детской хоккейной школы, а также сможет оценить игру ребят молодежной команды во время матчей первенства НМХЛ с командой " Россошь" из города Воронеж, сделает символическое вбрасывание шайбы и вручит призы лучшим игрокам по итогам матчей.

Игры пройдут 31 и 1 ноября.

Начало матчей - в 19:00.

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