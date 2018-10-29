Двое тульских врачей удостоены звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ»

СЕГОДНЯ 15:51 2018-10-29T15:52:12+03:00

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Указом Президента Российской федерации №608 от 25 октября 2018 года за заслуги в области здравоохранения, развитии медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ присвоено:

Висягину Николаю Ивановичу — главному врачу государственного учреждения здравоохранения «Тульский областной наркологический диспансер № 1»;

Жеребцовой Валентине Александровне — директору государственного учреждения здравоохранения Тульской области «Центр детской психоневрологии».