2018-10-29T15:50:44+03:00
Здоровье

30 октября передвижной стоматологический комплекс отправится в Плавский район

Виктория ЯКУШИНА
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30 октября 2018 года состоится выезд передвижного стоматологического комплекса в Плавский район, п. Горбачево с бригадой сотрудников ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»:

- двух врачей-стоматологов терапевтического и хирургического профиля;

- медицинской сестры-рентгенолаборанта.

С 11-00 до 15-00 врачами-стоматологами будет проведен профилактический осмотр жителей Плавского района, п. Горбачево при Селезневском ФАП ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина» с целью выявления стоматологических заболеваний, в том числе онкопатологии полости рта на ранних стадиях с использованием метода аутофлуоресцентной стоматоскопии. Будет осуществляться лечение пациентов с заболеваниями терапевтического и хирургического профиля без предварительной записи.

Пациентам при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

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