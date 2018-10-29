В Туле прошел фестиваль «Наука 0+»

СЕГОДНЯ 14:37 2018-10-29T14:37:36+03:00

Мероприятие проходило с 26 по 29 октября в рамках Всероссийского научного фестиваля

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Более четырех тысяч тульских школьников с 1 по 11 классы посетили фестиваль «Наука 0+» за эти дни.

Ребята приняли участие в разнообразных мастер-классах, фаблабах по робототехнике, радиоэлектронике, лазерным технологиям, стали участниками научных шоу, битвы роботов, показов научных фильмов.

Ребята узнали, чем занимаются ученые, какие перспективы открывает наука.

Во время фестиваля «Наука 0+» работала выставка конкурса рисунков «Мир науки глазами детей» и конкурса фотографии «Наука — это красиво».