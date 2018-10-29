Со стихийных свалок Тулы за минувшую неделю вывезли 2062 кубических метра мусора

СЕГОДНЯ 14:33 2018-10-29T14:36:26+03:00

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За минувшую неделю в Туле силами АО «Спецавтохозяйство» проводились работы по очистке проезжих частей дорог по 162 улицам.

Выполнены работы по сбору опавших листьев по 32 объектам. Произведены работы по очистке мостов и путепроводов по 13 объектам, разворотных колец по 23 объектам.

Вывезено стихийных свалок общим объемом 2062 кубических метра.

В рамках проекта ОНФ на интерактивную карту свалок поступило 106 обращений. 3 свалки из этого списка были ликвидированы на минувшей неделе. Всего в настоящее время убраны 104 свалки, 2 из них - на контроле: одна в п. Барсуки, вторая на ул. Железнодорожной. Общий объем вывезенного мусора составляет 14635 кубических метров.

Глава администрации город Тулы Евгений Авилов поручил добавить в этот список еще одну свалку в Центральном округе, взять ее на контроль, а территорию срочно привезти в порядок. Свалка была обнаружена в результате субботнего объезда города.

Всего за минувшую неделю в уборке города было задействовано 67 единиц техники и 155 человек.

Также, управлением по благоустройству было проведено 16 выездных проверок. Замечания на контроле по очистке от мусора, листвы газонов, проезжих частей по ул. Дегтярева, Буденного, Литейной и Максимовского.

Кроме того, силами МКУ «Сервисный центр города Тулы» в рамках озеленения было высажено 24 липы, выполнены ландшафтные композиции по 5 адресам, высажены 1339 кустарников, 755 многолетников и 3000 луковичных.

На текущей неделе запланировано посадить 100 деревьев по 3 адресам, устройство ландшафтных композиций по 4 адресам. В планах высадить 1847 кустарников, 160 многолетников. На площади Победы высадят 15 тысяч штук тюльпанов.