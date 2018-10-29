2018-10-29T14:24:38+03:00
Общество

Телефоны горячих линий по вопросам отопительного сезона

По вопросам отопительного сезона туляки могут звонить в администрацию города и управляющие компании
Виктория ЯКУШИНА
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Горячие линии администрации города Тулы работают ежедневно с 8:00 до 20:00:

- Центральный округ (4872) 31-11-90, 36-72-81

- Пролетарский округ (4872) 41-06-49, 41-73-40

- Привокзальный округ (4872) 24-66-98, 24-71-74

- Зареченский округ (4872) 47-16-68

- Советский округ (4872) 30-18-84, 30-17-11

- Управление по городскому хозяйству +7-919-081-23-09.

С 20:00 и до 8:00 жители Тулы могут обращаться по телефону ЕДДС - (4872) 47-20-37.

Также можно обратиться и в управляющую компанию, которая обслуживает многоквартирный дом.

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