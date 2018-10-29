2018-10-29T14:22:15+03:00
Общество

В Туле будут централизованно собирать отработанные автопокрышки

Отслужившие свой срок покрышки жителям Тулы необходимо оставлять на пунктах шиномонтажа
Виктория ЯКУШИНА
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Вопрос утилизации отработанных автомобильных покрышек в Туле обсудили в ходе городского оперативного совещания.

В связи с погодными условиями автомобилисты уже приступили к замене летней авторезины на зимнюю.

Отслужившие свой срок покрышки жителям Тулы необходимо оставлять на пунктах шиномонтажа. Оттуда, по мере накопления, использованную резину будут вывозить сотрудники главных территориальных управлений города.

Кроме того, в поселке Барсуки отработанные покрышки будет принимать предприятие «Экосфера» абсолютно бесплатно.

Представителям территориальных управлений города поручено провести с представителями пунктов шиномонтажа и собственниками гаражных кооперативов разъяснительную работу, а также предоставить необходимые контакты пункта приема отработанной автомобильной резины и закрепить специалистов, которые будут контролировать этот вопрос.

- Проще организовать централизованный сбор отработанных покрышек сейчас, чем потом собирать их по всему городу, - отметил глава администрации города Тулы Евгений Авилов.

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