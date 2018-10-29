За три дня в Тульской области поймали 45 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-29T14:01:53+03:00

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За три дня в Тульской области сотрудники УГИБДД поймали 45 пьяных водителей.

28 из них привлечены к административной ответственности за нетрезвую езду, 12 - за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Также были выявлены пятеро водителей, ранее привлекавшихся к административной ответственности за управление транспортным средством в пьяном виде.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы, по результатам рассмотрения которых, судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из водителей.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб., или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, либо ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ НА СРОК ДО 2 ЛЕТ с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.