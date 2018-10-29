Под Тулой женщину-пешехода переехали два автомобиля

СЕГОДНЯ 12:37 2018-10-29T12:38:58+03:00

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26 октября 2018 года в 22:50 на 247-м километре км автодороги М-2 «Крым» в городе Плавск Тульской области произошло ДТП.

18-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 21120» сбил пешехода - 51-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть дороги в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода, в темной одежде, без светоотражающих элементов.

После столкновения с пешеходом, автомобиль врезался в дерево, а женщина отлетела на противоположную полосу движения, где на нее наехал автомобиль «Хендай 438920», под управлением мужчины 42 лет.

В результате ДТП в Туле пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.