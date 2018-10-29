Под Тулой в ДТП с "Шевроле Кобальт" погиб девятилетний ребенок

СЕГОДНЯ 11:58 2018-10-29T11:59:33+03:00

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26 октября 2018 года в 15:00 на 304-м километре автодороги М-2 «Крым» в Чернском районе Тульской области произошло ДТП.

35-летний мужчина на автомобиле «Шевроле Кобальт», по предварительной информации, не справился с управлением, слетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП в Тульской области несовершеннолетний пассажир автомобиля «Шевроле» - девятилетний мальчик - от полученных травм скончался.

Водитель с различными травмами был госпитализирован в районную больницу.