В Туле мужчина попался на краже кошелька из чужого авто
Возбуждено и расследуется уголовное дело
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Полицией в Алексине Тульской области пойман подозреваемый в краже из автомобиля.
Как выяснилось, злоумышленник воспользовался тем, что владелица машины «Ниссан» средь бела дня оставила незапертым свой авто, припарковав его на улице города.
Мужчина приметил лежащий в салоне машины кошелек и беспрепятственно забрал его себе. Ущерб составил 5000 рублей.
Поняв, что стала жертвой кражи, потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию.
В качестве подозреваемого был установлен 40-летний безработный ранее судимый местный житель. Он признался в содеянном. Кошелек у него изъяли.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.