За неделю в Туле произошло 179 ДТП
В них пострадали 15 человек
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В период с 22 по 29 октября 2018 года в ЕДДС в Туле поступило 6422 сообщения от граждан.
В городе произошло 27 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.
За отчетный период на территории муниципального образования произошло 179 дорожно-транспортных происшествий, пострадало 15 человек, 1 человек погиб.
За минувшую неделю произошло 2 пожара.
Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 37 раз. В результате оказана помощь 53 гражданам, спасено 3 человека.