За неделю в Туле произошло 179 ДТП

СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-29T11:26:27+03:00

В них пострадали 15 человек

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В период с 22 по 29 октября 2018 года в ЕДДС в Туле поступило 6422 сообщения от граждан.

В городе произошло 27 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.

За отчетный период на территории муниципального образования произошло 179 дорожно-транспортных происшествий, пострадало 15 человек, 1 человек погиб.

За минувшую неделю произошло 2 пожара.

Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 37 раз. В результате оказана помощь 53 гражданам, спасено 3 человека.