2018-10-29T11:13:42+03:00
Происшествия

Двое мужчин пойдут под суд за организацию похищения предпринимателя в Тульской области

Мужчинам предъявлено обвинение
Виктория ЯКУШИНА
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В Тульской области 31-летний и 32-летний мужчины из корыстных побуждений организовали похищение предпринимателя. Для совершения злодеяния они нашли исполнителя. Им прикинулся оперативный сотрудник УУР УМВД России по Тульской области.

Утром 26 октября 2018 года обвиняемые встретились с исполнителем в Зареченском районе города Тулы. Полицейский сообщил им, что ночью жертва якобы была похищена. В качестве доказательства совершенного преступления исполнитель предъявил им паспорт и два мобильникаапотерпевшего.

Обвиняемые осмотрели предметы и подтвердили, вещи действительно принадлежат человеку, которого и нужно было похитить.

Мужчины пообещали отдать подставному исполнителю один миллион рублей, после того как родственники и знакомые предпринимателя заплатят за его освобождение 4 000 000 рублей.

Тут их и "накрыли" правоохранители. Обвиняемые были задержаны сотрудниками УУР УМВД России по Тульской области. В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело.

Мужчинам предъявлено обвинение. Они заключены под стражу.

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