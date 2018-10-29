Влетевший в ломбард «Шерволе Корвет» выставлен на продажу в Туле

СЕГОДНЯ 10:48 2018-10-29T10:48:27+03:00

Владелец продает авто за два миллиона рублей

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На популярном сайте объявлений опубликовано объявление о продаже битого автомобиля «Шевроле Корвет» 2014 года выпуска. Владелец спорткара оценил его в два миллиона рублей и отметил, что готов рассмотреть варианты обмена или торг.

Напомним, продаваемый автомобиль попал в одно из самых громких ДТП в Туле.

Дело было в июне 2018 года на улице Металлургов. 30-летний водитель на автомобиле «Рено Флюенс» столкнулся с вышеуказанным «Корветом». От удара последний вылетел на тротуар и протаранил ломбард.

Виноватым в произошедшем оказался водитель «Рено». У 18-летнего водителя «Шевроле» на момент ДТП не было водительских прав.