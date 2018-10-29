В Туле пройдет акция «Молитва памяти»

СЕГОДНЯ 10:22 2018-10-29T10:22:24+03:00

На «Молитву памяти» приглашаются абсолютно все вне зависимости от их политических или религиозных взглядов

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30 октября 2018 года, во общероссийский День памяти жертв репрессий, в Туле в сквере на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Дм. Ульянова состоится ежегодная акция «Молитва памяти».

На «Молитву памяти» приглашаются абсолютно все вне зависимости от их политических или религиозных взглядов. В местах проведения акции проходит лития. В ней может поучаствовать любой желающий, но может и просто прочесть имена, не участвуя в молитве.

В этом году «Молитва памяти» пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Томске, Нижневартовске, Твери, Самаре, Воронеже, Пскове, Архангельске, Северодвинске, Вельске, Камышине, Истре, Коломне, Электростали, Туле и других городах России а также в Молдавии, Латвии, Франции и США.

Время проведения мероприятия в Туле - с 11 до 17 часов.