В случае ухода Олега Кононова "Арсенал" возглавит Игорь Семшов
Игорь Семшов в настоящее время тренирует новомосковский "Химик"
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В воскресенье, 28 октября 2018 года, Игорь Семшов - главный тренер новомосковского "Химика" - присутствовал на восстановительной тренировке тульского "Арсенала".
Как сообщает Спорт-Экспресс, тульский клуб может взять его на должность главного тренера команды, если Олег Кононов уйдет на аналогичную должность в "Спартак".
Отметим, что "Химик", являющийся фарм-клубом туляков, занимает 5 место в турнирной таблице зоны "Центр" Олимп-ПФЛ. Новомосковская команда одержала семь побед, дважды сыграла вничью и шесть раз проиграла.