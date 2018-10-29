2018-10-29T10:11:43+03:00
Спорт

В случае ухода Олега Кононова "Арсенал" возглавит Игорь Семшов

Игорь Семшов в настоящее время тренирует новомосковский "Химик"
Виктория ЯКУШИНА
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В воскресенье, 28 октября 2018 года, Игорь Семшов - главный тренер новомосковского "Химика" - присутствовал на восстановительной тренировке тульского "Арсенала".

Как сообщает Спорт-Экспресс, тульский клуб может взять его на должность главного тренера команды, если Олег Кононов уйдет на аналогичную должность в "Спартак".

Отметим, что "Химик", являющийся фарм-клубом туляков, занимает 5 место в турнирной таблице зоны "Центр" Олимп-ПФЛ. Новомосковская команда одержала семь побед, дважды сыграла вничью и шесть раз проиграла.

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