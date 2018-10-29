Житель Тульской области пойман с наркотиками в кармане

СЕГОДНЯ 09:12 2018-10-29T09:13:12+03:00

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В Богородицке 33-летний местный житель предстанет перед судом за наркопреступление.

Как выяснилось, 9 августа 2018 года, мужчина был задержан на улице Пролетарская города Богородицка Тульской области сотрудниками полиции. В кармане его одежды обнаружили футляр, в котором находилась смесь, содержащая наркотическое средство.

Мужчина заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.