Житель Тульской области пойман с наркотиками в кармане
Уголовное дело направлено в суд
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В Богородицке 33-летний местный житель предстанет перед судом за наркопреступление.
Как выяснилось, 9 августа 2018 года, мужчина был задержан на улице Пролетарская города Богородицка Тульской области сотрудниками полиции. В кармане его одежды обнаружили футляр, в котором находилась смесь, содержащая наркотическое средство.
Мужчина заключен под стражу.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.