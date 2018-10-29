СЕГОДНЯ 08:56 2018-10-29T08:58:24+03:00

Деятельность 16 объектов была приостановлена от 20 до 60 суток

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В 22 точках продаж шаурмы в Тульской области нашли нарушения. В 2018 году Управление Роспотребнадзора по Тульской области проверило организации, в том числе совместно с органами прокуратуры.

По выявленным нарушениям были возбуждены дела об административном правонарушении. Деятельность 16 объектов приостановлена от 20 до 60 суток.

По результатам лабораторных испытаний из 11 исследованных образцов шаурмы 4 не отвечали требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

Среди нарушений - приготовление начинок для шаурмы на месте при отсутствии водоснабжения и условий для санитарной обработки инвентаря, соблюдения персоналом организаций правил личной гигиены. Пресечены факты переработки полуфабрикатов мяса птицы, не отвечающих требованиям технических регламентов. Из оборота изъяты 194 кг полуфабрикатов мяса птицы, овощей.

Управление провело обучающий семинар для руководителей организаций общественного питания быстрого обслуживания.

Ситуация по пресечению нарушений обязательных требований на объектах общественного питания, реализующих шаурму, находится на контроле Управления.