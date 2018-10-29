В Туле девушка заколола ножом 26-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 08:23 2018-10-29T08:26:57+03:00

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Следственным отделом по Зареченскому району возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

По предварительным данным, 26 октября в одном из домов по улице 8-й проезд поселка Октябрьский обнаружено тело 26-летнего мужчины с признаками насильственной смерти - ножевым ранением области левой поверхности груди.

По подозрению в совершении данного преступления задержана 24-летняя девушка. Ее сначала допросили в качестве подозреваемой, после чего предъявили обвинение. Она рассказала, что вооружилась и нанесла удар ножом в ходе возникшего между ними конфликта.

Следователь направил в суд ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.