В Тульской области в ДТП погибли двое человек: подробности
Ребенка с травмами доставили в больницу
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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28 октября на 18 км дороге "Алексин-Железня" автомобиль "Форд" опрокинулся в кювет. Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 15:35.
К месту происшествия сразу же были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
В аварии пострадали двое взрослых. Ребенка доставили в больницу.
От удара автомобиль сильно покорежило. Для того чтобы извлечь пострадавших спасателям пришлось применять специальный и инструмент.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось четыре человека личного состава и единица техники.
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области