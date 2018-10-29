В Тульской области в ДТП погибли двое человек: подробности

СЕГОДНЯ 08:11 2018-10-29T08:14:02+03:00

Ребенка с травмами доставили в больницу

Изменить размер текста: A A

28 октября на 18 км дороге "Алексин-Железня" автомобиль "Форд" опрокинулся в кювет. Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 15:35.

К месту происшествия сразу же были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

В аварии пострадали двое взрослых. Ребенка доставили в больницу.

От удара автомобиль сильно покорежило. Для того чтобы извлечь пострадавших спасателям пришлось применять специальный и инструмент.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось четыре человека личного состава и единица техники.