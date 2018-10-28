В Тульской области водитель въехал в дерево: погибли двое взрослых, ребенок пострадал

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-28T17:03:03+03:00

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28 октября в 15:40 на дороге Железня-Алексин произошло ДТП. Автомобиль «Форд Фокус» слетел в кювет и врезался, предположительно, в дерево. Погибли водитель и женщина, которая находилась на пассажирском сидении рядом. Ее личность устанавливается. Также в аварии пострадал сын погибшего мужчины. За жизнь 8-летнего мальчика, который сидел сзади, борются медики. Об этом сообщает УМВД России по Тульской области.