2018-10-28T15:28:16+03:00
Общество

В тульском поселке Плеханово проинспектировали ремонт дорог

27 октября проведен осмотр выполненных работ
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
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В тульском поселке Плеханово проинспектировали ремонт дорог. Выездное совещание провел заместитель главы администрации города – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин.

Ремонт дорог в рамках содержания объектов улично-дорожной сети проводится на улицах Ленина, Комсомольской, Совхоз Приупский, 1-м проезде и др.

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