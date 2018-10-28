В тульском поселке Плеханово проинспектировали ремонт дорог
27 октября проведен осмотр выполненных работ
Фото: Администрация города Тулы
Изменить размер текста:
В тульском поселке Плеханово проинспектировали ремонт дорог. Выездное совещание провел заместитель главы администрации города – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин.
Ремонт дорог в рамках содержания объектов улично-дорожной сети проводится на улицах Ленина, Комсомольской, Совхоз Приупский, 1-м проезде и др.