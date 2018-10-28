СЕГОДНЯ 15:24 2018-10-28T15:24:13+03:00

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В Туле создают дополнительные места в детских садах. В центрах образования № 15 и № 29 идут ремонтные работы. По их завершении в первой декаде декабря 2018 года в каждом из учреждений за счет внутренних резервов будет открыта новая группа на 20 мест.

Напомним, в Туле с целью ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения детей от 0 до 3 лет создана комплексная программа развития инфраструктуры образовательных организаций по созданию дополнительных мест.