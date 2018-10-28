В Тульской области девушка случайно покалечила грудную дочь
Ей назначено 290 часов обязательных работ
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Суд вынес приговор 21-летней жительнице Заокского района. Ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Девушка находилась у себя дома в одном из сел Заокского района. Она положила своего грудного ребенка рядом с собой на кресло-кровать, придерживая при этом его рукой. Вскоре девушка заснула, а ее маленькая дочь упала на пол. Малышка получила тяжкие телесные повреждения.
В ходе судебного заседания осужденная признала вину в полном объеме. Ей назначено 290 часов обязательных работ.