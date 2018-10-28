СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-28T13:23:21+03:00

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяек площадки

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ВК "Тулица" начала Чемпионат России с победы над "Лучом". 27 октября в Туле состоялся матч первого тура Чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге "А". "Тулица" на своей площадке принимала московский "Луч".

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяек площадки. Счет по партиям: 25:14, 25:21, 23:25, 25:23.

28 октября в 17:00 в манеже стадиона "Арсенал" (г.Тула, пр. Ленина, 87/7) состоится ответная игра первого тура.