Алексей Дюмин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 11:01 2018-10-28T11:02:13+03:00

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Губернатор Тульской области поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником. Алексей Дюмин отметил, что сотрудники отрасли ежедневно выполняют непростую и очень нужную работу – перевозят тысячи пассажиров и доставляют тонны разных грузов по всей области и за ее пределами.

В поздравительном адресе, в частности, говорится:

- От вашего труда во многом зависит стабильная работа наших социальных объектов, торговых, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Вы стараетесь сделать транспортное обслуживание граждан более комфортным, удобным и безопасным, вносите большой вклад в укрепление экономики региона и страны в целом. Спасибо вам за внимательность, самообладание и профессионализм.

Также глава региона пожелал работникам автотранспорта крепкого здоровья, благополучия и удачи на дорогах.