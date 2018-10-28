2018-10-28T11:02:13+03:00
Общество

Алексей Дюмин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником

Глава региона пожелал крепкого здоровья, благополучия и удачи на дорогах
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Губернатор Тульской области поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником. Алексей Дюмин отметил, что сотрудники отрасли ежедневно выполняют непростую и очень нужную работу – перевозят тысячи пассажиров и доставляют тонны разных грузов по всей области и за ее пределами.

В поздравительном адресе, в частности, говорится:

- От вашего труда во многом зависит стабильная работа наших социальных объектов, торговых, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Вы стараетесь сделать транспортное обслуживание граждан более комфортным, удобным и безопасным, вносите большой вклад в укрепление экономики региона и страны в целом. Спасибо вам за внимательность, самообладание и профессионализм.

Также глава региона пожелал работникам автотранспорта крепкого здоровья, благополучия и удачи на дорогах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подростки проведут квест "Тула 100 лет назад в День Рождения Комсомола"
В тульской деревне Ивановка сгорел автомобиль "Киа Серато"
На Центральном рынке в Туле задержали незаконных мигрантов
В благоустроенных тульских дворах жители высадили деревья
В Тульской области сгорел хозяйственный блок
Взрыв на ул. Серебровской в Туле: полицейские устанавливают обстоятельства ЧП
В Тульской области пожарные спасли из огня пять человек
В Тульской области горящую дачу тушили девять пожарных
В Тульской области ночью сгорел "ВАЗ-2112"
В Узловой благоустроят прилегающую к ФОКу территорию
В Тульской области бывшего начальника ОГИБДД обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями
Тульских медиков будут обучать ведущие специалисты Минздрава России
Алексей Дюмин с рабочей поездкой посетил Узловую
В центре Тулы продолжается посадка цветов, деревьев и кустарников
В Привокзальном округе Тулы ликвидировали незаконные торговые точки по продаже рыбы
Празднование 77-й годовщины обороны Тулы: программа мероприятий
Молодежь научат самостоятельности
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»
Имущество тульского предприятия пустят с молотка, чтобы погасить долги по зарплате
В Привокзальном округе Тулы ликвидировали незаконные торговые точки по продаже рыбы
В Туле на Одоевском шоссе короткое замыкание в электрощитовой почти привело к пожару
Туляк объявил голодовку из-за невыплаты зарплаты: организована доследственная проверка
Тульская область заняла третье место в рейтинге субъектов РФ по качеству предоставления услуг
В Туле состоялась конференция по цифровой экономике
Детский телеканал TiJi, фонд «Искусство, наука и спорт» и «Ростелеком» поддержат распространение контента с тифлокомментированием
Двое жителей Тульской области пойманы на краже еды и сигарет из столовой
Встреча ректоров