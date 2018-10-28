2018-10-28T10:51:50+03:00
Общество

Подростки проведут квест "Тула 100 лет назад в День Рождения Комсомола"

Ребята смогут пройти дорогами истории тульского комсомола
Мария ВЛАСОВА
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Фото: "TulaTeens (Тульские подростки)"Фото: "TulaTeens (Тульские подростки)"
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Тульских подростков 29 октября в 15.00 приглашают пройти квест «100 лет комсомолу». Квест познакомит участников с историей тульского комсомола, местами его славы, его героями.

РКСМ, ВЛКСМ, РСМ... По словам организаторов ("TulaTeens"), за этими буквами ребята увидят человеческие судьбы, с их радостями и бедами, надеждами и достижениями.

Сбор участников квеста с 14.45 до 15.00 на углу улиц Ф. Бундурина и Л. Толстого у здания по адресу: ул. Бундурина, д. 43.

Локации: сквер «Тулякам – Героям Советского Союза»; ул. Свободы, 32; сквер «Памяти погибших в локальных конфликтах» (ул. Каминского); МЦ «Родина»

Время квеста: 15.00 – 16.00.

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