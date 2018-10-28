2018-10-28T10:24:44+03:00
Происшествия

В тульской деревне Ивановка сгорел автомобиль "Киа Серато"

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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28 октября в деревне Ивановка на ул. Архангельской загорелся автомобиль "Киа Серато". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 06:54.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако выгорел моторный отсек и передняя часть салона. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

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