В тульской деревне Ивановка сгорел автомобиль "Киа Серато"
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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28 октября в деревне Ивановка на ул. Архангельской загорелся автомобиль "Киа Серато". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 06:54.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако выгорел моторный отсек и передняя часть салона. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.