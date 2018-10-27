2018-10-27T17:51:59+03:00
Происшествия

На Центральном рынке в Туле задержали незаконных мигрантов

Зафиксированы 7 фактов нарушений
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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26 октября правоохранительные органы на территории Центрального округа Тулы провели очередной этап мероприятий по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства.

Зафиксированы 7 фактов нарушений иностранными гражданами правил въезда в страну либо режима пребывания в России.

В действиях одной иностранки усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Работа по выяснению всех обстоятельств случившегося продолжается.

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