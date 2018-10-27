На Центральном рынке в Туле задержали незаконных мигрантов
Зафиксированы 7 фактов нарушений
Фото: Алексей ФОКИН
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26 октября правоохранительные органы на территории Центрального округа Тулы провели очередной этап мероприятий по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства.
Зафиксированы 7 фактов нарушений иностранными гражданами правил въезда в страну либо режима пребывания в России.
В действиях одной иностранки усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Работа по выяснению всех обстоятельств случившегося продолжается.