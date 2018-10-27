2018-10-27T16:55:08+03:00
Общество

В благоустроенных тульских дворах жители высадили деревья

Тулякам на субботнике помогали представители управляющих компаний
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
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В благоустроенных тульских дворах жители высадили деревья. Первый заместитель главы администрации города Владислав Галкин проинспектировал ход работ.

Для посадки жителями предназначалось 178 деревьев (липа, клен) и 1 121 кустарник (спирея, шиповник, калина, пузыреплодник). Накануне посадочный материал доставлен на 21 объект. Работы проводят жители 20 многоквартирных домов всех территориальных округов Большой Тулы.

В поселке Ленинский, в большом дворе, объединяющем десять домов по улицам Гагарина, Борисова, Советской и Советскому переулку, выполнялись масштабные работы по посадке зеленых насаждений, которые будут продолжены и завтра. Всего жители высадят 200 кустов спиреи иволистной, 30 лип и 20 кленов. В работах задействована спецтехника.

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