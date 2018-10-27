В Тульской области сгорел хозяйственный блок
Причина пожара выясняется
Фото: Алексей ФОКИН
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27 октября в д. Вашана Ясногорского района загорелся хозяйственный блок. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 12:50.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 15 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Хозяйственный блок сгорел полностью. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось шесть человек и две единицы техники.