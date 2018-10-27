2018-10-27T15:27:45+03:00
Происшествия

Взрыв на ул. Серебровской в Туле: полицейские устанавливают обстоятельства ЧП

49-летний мужчина производил ремонт в своей квартире
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Напомним, 27 октября в Туле взорвался баллон монтажной пены в квартире на ул. Серебровской. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ЧП.

По предварительным данным, 49-летний мужчина производил ремонт в своей квартире. Баллон детонировал из-за неосторожного обращения с ним. Мужчина госпитализирован в больницу с различными ожогами.

В квартире повреждены оконные стекла. Других пострадавших и разрушений нет, сообщает УМВД России по Тульской области.

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