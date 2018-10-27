2018-10-27T12:05:23+03:00
Происшествия

В Тульской области пожарные спасли из огня пять человек

Есть пострадавший
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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26 октября в г. Донском на ул. Комсомольской загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 21:05.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться еще через 6 минут. Есть пострадавший.

Звено газодымозащитной службы по автолестнице спасло 5 человек, в том числе 2 детей.

В результате происшествия выгорела комната, по всей площади закоптились стены и потолок. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось шесть человек и три единицы техники.

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