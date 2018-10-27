В Тульской области горящую дачу тушили девять пожарных
Причина пожара выясняется
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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26 октября в д. Иноземка Ефремовского района загорелась дача. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 22:33.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и частная пожарная охрана ООО "Эгида". По прибытии на через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 9 минут.
В результате происшествия никто не пострадал, дом сгорел полностью. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.