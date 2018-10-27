В Тульской области ночью сгорел "ВАЗ-2112"

СЕГОДНЯ 10:17 2018-10-27T10:17:30+03:00

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27 октября в Кимовске на ул. Строительной загорелся автомобиль "ВАЗ-2112". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:28.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал, однако автомобиль сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.