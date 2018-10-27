В Тульской области ночью сгорел "ВАЗ-2112"
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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27 октября в Кимовске на ул. Строительной загорелся автомобиль "ВАЗ-2112". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:28.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал, однако автомобиль сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.