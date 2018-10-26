СЕГОДНЯ 16:44 2018-10-26T16:46:53+03:00

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В Узловой благоустроят прилегающую к ФОКу территорию. Такое поручение дал губернатор Алексей Дюмин в ходе рабочего визита.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Узловая - Арена» был достроен по поручению главы региона в 2018 году в рамках региональной программы «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области» и введен в эксплуатацию 31 марта.

ФОК стал тренировочной базой для команды БК «Узловая», которая в 2017 году стала призером мужского чемпионата Тульской баскетбольной любительской лиги. Зал также предназначен для занятий игровыми видами спорта - мини-футболом, волейболом, баскетболом, гандболом, большим теннисом.