В Тульской области бывшего начальника ОГИБДД обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями

СЕГОДНЯ 16:43 2018-10-26T16:43:44+03:00

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Следственным отделом по Новомосковску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего начальника ОГИБДД ОМВД России по Веневскому району. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в период с января 2016 года по декабрь 2017 года были возбуждены 42 материала по фактам ДТП.

Они передавались полицейскому для проверки, однако тот по всем указанным материала не провел ни одного проверочного действия, вследствие чего виновные лица не были привлечены к административной ответственности.

Преступление выявили оперативники УФСБ России по Тульской области. По всем указанным материалам прекращены административные производства в связи с истечением сроков давности. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.