2018-10-26T16:43:44+03:00
Происшествия

В Тульской области бывшего начальника ОГИБДД обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями

Уголовное дело направлено в суд
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственным отделом по Новомосковску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего начальника ОГИБДД ОМВД России по Веневскому району. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в период с января 2016 года по декабрь 2017 года были возбуждены 42 материала по фактам ДТП.

Они передавались полицейскому для проверки, однако тот по всем указанным материала не провел ни одного проверочного действия, вследствие чего виновные лица не были привлечены к административной ответственности.

Преступление выявили оперативники УФСБ России по Тульской области. По всем указанным материалам прекращены административные производства в связи с истечением сроков давности. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Узловой благоустроят прилегающую к ФОКу территорию
Тульских медиков будут обучать ведущие специалисты Минздрава России
Алексей Дюмин с рабочей поездкой посетил Узловую
В центре Тулы продолжается посадка цветов, деревьев и кустарников
В Привокзальном округе Тулы ликвидировали незаконные торговые точки по продаже рыбы
Празднование 77-й годовщины обороны Тулы: программа мероприятий
Молодежь научат самостоятельности
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»
Имущество тульского предприятия пустят с молотка, чтобы погасить долги по зарплате
В Привокзальном округе Тулы ликвидировали незаконные торговые точки по продаже рыбы
В Туле на Одоевском шоссе короткое замыкание в электрощитовой почти привело к пожару
Туляк объявил голодовку из-за невыплаты зарплаты: организована доследственная проверка
Тульская область заняла третье место в рейтинге субъектов РФ по качеству предоставления услуг
В Туле состоялась конференция по цифровой экономике
Детский телеканал TiJi, фонд «Искусство, наука и спорт» и «Ростелеком» поддержат распространение контента с тифлокомментированием
Двое жителей Тульской области пойманы на краже еды и сигарет из столовой
Встреча ректоров