2018-10-26T16:03:50+03:00
Общество

Тульских медиков будут обучать ведущие специалисты Минздрава России

26 октября в Тульской областной клинической больнице состоялось подписание четырехстороннего соглашения
Мария ВЛАСОВА
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Фото: пресс-служба правительства Тульской областиФото: пресс-служба правительства Тульской области
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Тульских медиков будут обучать ведущие специалисты Минздрава России. 26 октября в Тульской областной клинической больнице состоялось подписание четырехстороннего соглашения между МГМСУ им. А.И. Евдокимова, министерством здравоохранения Тульской области, Управлением регионального Росздравнадзора и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования.

Министерство здравоохранения РФ утвердило медико-стоматологический университет как опорный вуз для Тульской области по решению вопросов демографии.

По словам ректора МГМСУ им. А.И. Евдокимова Олега Янушевича, в университете работает ряд ведущих специалистов Минздрава России, которые будут организовывать конференции и мастер-классы для тульских медиков.

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