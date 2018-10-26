Тульских медиков будут обучать ведущие специалисты Минздрава России
Тульских медиков будут обучать ведущие специалисты Минздрава России. 26 октября в Тульской областной клинической больнице состоялось подписание четырехстороннего соглашения между МГМСУ им. А.И. Евдокимова, министерством здравоохранения Тульской области, Управлением регионального Росздравнадзора и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования.
Министерство здравоохранения РФ утвердило медико-стоматологический университет как опорный вуз для Тульской области по решению вопросов демографии.
По словам ректора МГМСУ им. А.И. Евдокимова Олега Янушевича, в университете работает ряд ведущих специалистов Минздрава России, которые будут организовывать конференции и мастер-классы для тульских медиков.